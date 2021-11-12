Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektikleri iddia edilen çift hakkında İsrail’den açıklama

Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen 2’si İsrailli 3 kişi, “siyasal ve askeri casusluk” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklanan kişilerin ajan oldukları iddiasını reddetti.

Sozcu.com.tr

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Natali and Mordi Vaknin isimli İsrail vatandaşlarının tutuklama gerekçesi olarak Türkiye ve İsrail medyasında farklı görüşler yer aldı.

Çamlıca Kulesi’nden Erdoğan’ın Üsküdar’daki konutunun fotoğrafını çektiği için tutuklandıkları belirtilirken, İsrail medyasında çiftin tekne turunda Dolmabahçe Sarayı’nı fotoğraflarken gözaltına alındığı yazıldı.

Haaretz gazetesinde açıklamaları yer alan tutuklanan çiftin avukatı, “Tek suçları, bir bot gezisi sırasında Erdoğan’ın sarayını fotoğraflamaktı” dedi.

İsrail medyasına konuşan avukat Nir Yaslovitzh, “Eğer bir Rus vatandaşı bu sarayın fotoğrafını çekseydi, Türkiye’nin onu tutuklayacağını sanmıyorum” şeklinde konuştu.

“FOTOĞRAFI WHATSAPP GRUBUNA ATTI”

Çiftin devlet için çalıştığını yalanlayan Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklu çiftin en kısa zamanda cezaevinde bakanlık yetkililerince ziyaret edilmesini umduğunu söyledi.

İsrailli çift ile birlikte bir Türk vatandaşı da “siyasal ve askeri casusluk” suçundan tutuklandı. Tutuklanan Natali Vaknin’in kardeşi verdiği demeçte, kardeşinin çektiği fotoğrafı aile WhatsApp grubuna attığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, hem Vaknin çiftinin ailesi hem de Türk yetkililerle temasta olunduğunu duyurdu.

Tutuklanan çiftin İsrail’de otobüs şoförü olarak çalıştıkları ve önceki evlilikleri de dahil toplam 5 çocukları olduğu bildiriliyor.

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