İYİ Parti Sakarya Milletvekili Sayın Ümit Dikbayır, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'da fiyatları 'makul' dediği Tarım Kredi Kooparatifi marketinde alışveriş yaptı. Peki fiyatlar makul mü? BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #receptayyiperdoğan #tarımkredikooparatifi #ekonomi #ümitdikbayır #iyiparti #haber #siyaset #politika #market #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Erdoğan’ın “Fiyatlar makul” dediği markette alışveriş yaptılar! İşte sonuç!