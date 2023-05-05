Erdoğan’ın fotoğraflarında dikkat çeken detay…

Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi seçim kampanyasında ana slogan olarak “Türkiye Yüzyılı için Doğru Zaman Doğru Adam” sloganını belirledi.

Ülkenin dört bir yanında binalara, reklam panolarına Erdoğan’ın üzerinde fotoğrafının olduğu dev afişler asıldı. Seçim kampanyası için tercih edilen fotoğraflarla 69 yaşındaki Erdoğan’ın güncel hali arasındaki farklılık ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

Sözcü.com.tr, Samsun’da miting düzenleyen Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün haber ajansları tarafından servis edilen fotoğraflarıyla oy pusulası ve afişlerde kullanılan fotoğraflarını karşılaştırdı:

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi için bastırılan oy pusulalarında Erdoğan’ın geçmiş yıllarda basılmış bir fotoğrafı yer alıyor. Bugün (5 Mayıs 2023) Samsun’da çekilen fotoğrafa bakıldığında Erdoğan’ın kilo kaybettiği, saç ve bıyıklarının beyazladığı görülüyor.

Erdoğan oy pusulası için daha genç bir fotoğrafını tercih ederken, rakiplerinin ise oy pusulasında güncel fotoğrafları yer alıyor.

14 Mayıs seçimlerinde, “Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam” ve “Doğru adımlarla yola devam” sloganlarını kullanan AKP’nin afişlerde kullandığı fotoğraf ile Erdoğan’ın bugün Samsun’da çekilen fotoğrafları karşılaştırıldığında ise ortaya çıkan tablo şu şekilde:

Soldaki fotoğraf bugün çekildi, sağ tarafta yer olan fotoğraf ise kampanya afişi olarak tüm Türkiye’ye asılmış durumda…