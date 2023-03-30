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30 Mart 2023
AnasayfaAlaturka OnlineErdoğan'ın hedef aldığı eski doktorundan çok sert yanıt!

Erdoğan’ın hedef aldığı eski doktorundan çok sert yanıt!

Alaturka Online
Alaturka Online

Erdoğan’ın hedef aldığı eski doktorundan çok sert yanıt!

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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