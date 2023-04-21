Erdoğan’ın ‘her yerde bulamazsın’ diyerek ikram ettiği çikolatalar nereden?





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’da Bayram namazı çıkışında kendisini takip eden gazetecilere çikolata ve börek ikram etti. Bir gazeteciye seslenen Erdoğan, “Kız, gel gel, bunu her yerde bulamazsın” dedi.

SÖZCÜ’nün yaptığı incelemeye göre, Erdoğan’ın ‘her yerde bulamazsın dediği çikolatayı üreten firma Türkiye’de 34’ten fazla kentte müşterileriyle buluşuyor.

İngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da da temsilcilikleri bulunan kahve – çikolata zincirinin 450’den fazla mağaza ve satış noktası var.

Erdoğan çikolata ve börek ikram ettiği gazetecilerle öz çekim (selfie) de yaptı.

Perakende satışlarda çikolata fiyatları 285 lira ile 400 lira değişirken, Erdoğan’ın özel hazırlattığı kutunun fiyatının 1000 liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.