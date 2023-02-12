Erdoğan’ın “İmar barışı” arşivi





Türkiye’yi yasa boğan 10 kenti etkileyen Kahramanmaraş depremlerinin neden olduğu yıkımlar bir kez daha büyük oranda güvencesiz, çürük, kaçak binalara getirilen imar aflarını gündeme getirdi.

Muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran 2018 genel seçimlerinden önce imar barışı adı altında yürürlüğe giren uygulamayla ilgili Gaziantep ve Hatay’da yaptığı konuşmaları paylaştı.

Erdoğan’ın “İmar barışıyla toplam 205 bin Hataylı vatandaşımızın sorunun çözdük”, “İmar barışında ülkemizin her yerinde olduğu gibi Gaziantep’te de vatandaşlarımızın çok önemli bir sıkıntısını çözüyoruz”, “İmar barışıyla 144 bin 556 vatandaşımızın sorununu çözdük” sözlerini paylaşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, şunları söyledi:

“Erdoğan diyor ki: İmar barışıyla Kahramanmaraşlı, Hataylı, Gaziantepli vatandaşlarımızın sorunlarını çözdük. Evet Çözdün. Milyonlar evsiz, barksız kaldı. On binlerce insanımız vefat etti. Nasıl çözdüğünü bütün dünya gördü. İnşallah! Milletçe senin de çözüldüğünü göreceğiz.”

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise paylaştığı görüntülerle “Felaket geliyorum derken”, CHP’li Tuncay Özkan ise “Felaketi böyle çağırdı” ifadelerini kullandı.

3 MİLYON 152 BİN YAPI KAYIT BELGESİ VERİLDİ

İmar barışıyla ilgili güncel verileri ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe açıkladı. 2018 seçimleri öncesi çıkarılan imar affının boyut ve kapsam açısından öncekilerden farklı olduğunu belirten Gökçe, şunları söyledi:

– 2018 yılında çıkartılan ‘İmar Barışı’ uygulaması önceki imar aflarından boyut, kapsam, nitelik bakımından ayrılır. Bu kanunla 2018 yılına kadar imar mevzuatına aykırı durumlar beyanla kayıt altına alındı. Bakanlıktan alınan yapı kayıt belgeleri ile sorunlu konutlar korundu.

– Güncel verilere göre Türkiye çapında 3 milyon 152 bin yapı kayıt belgesi verildi. Depremin etkilediği 10 ilde 294 bin 166 yapı kayıt belgesi düzenlendi. Adana’da 59 bin, Hatay’da 56 bin, Gaziantep’te 40 bin, Kahramanmaraş’ta 39 bin yapı kayıt belgesi verildi.