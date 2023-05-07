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7 Mayıs 2023
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Erdoğan’ın İstanbul mitinginde skandal görüntüler

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi’nde “deep fake” yöntemiyle oluşturulmuş bir videoyu gerçekmiş gibi vatandaşlara izletti.

Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs seçimleriyle ilgili reklam filmine, terör örgütü PKK’nın sözde lideri Murat Karayılan’ın “deep fake” teknolojisiyle montajlanmış görüntüsünü, CHP’nin seçim kampanyası filmi gibi gösterdi.

KILIÇDAROĞLU UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Nisan’daki Kayseri Mitingi’nde “Seçime 10 gün kala pis işler döneceği” iddiasını dile getirmişti. Kılıçdaroğlu’nun, 1 Mayıs akşamı ise Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a “Cambridge Analytica’lık oynama” uyarısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, “Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır” paylaşımı yaptı.

CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun uyarısının iktidar tarafından seçime 10 gün kala, internet üzerinden sahte video ve görüntüleri ile Kılıçdaroğlu aleyhine bir kampanya başlatacağını duyurmuştu.

Alaturka Online
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