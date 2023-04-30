Erdoğan’ın İzmir mitinginden ilginç görüntü





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 14 Mayıs Genel Seçimleri kapsamında İzmir’de miting düzenledi.

Mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger eşlik etti.

“BASINA FIRSAT VERMEYİN”

Erdoğan’ın konuşması devam ederken miting alanında da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Son zamanlarda kalabalık kitleleri toplamakta zorlanan AKP bu kez de toplanan kalabalığı miting alanında tutmakta zorlandı.

Alandan ayrılan kalabalığa engel olmak isteyen bir partili ise “meydanı boşaltmayın basına fırsat vermeyin” diyerek meyda ayrılan insanlara engel olmaya çalıştı. Partilinin sonuç vermeyen bu çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.