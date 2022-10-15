Erdoğan’ın ‘kader planı’ çıkışına İYİ Parti’den tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı İYİ Parti’li Turhan Çömez, Erdoğan’ın maden faciasında işçilerin ölümünün ardından “kader planı” şeklindeki değerlendirmesine sert tepki gösterdi.

Bartın’da dün akşam saatlerinde madende meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti. Patlamanın yaşandığı maden ocağının önünde açıklamada bulunan Erdoğan, “Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü bugünü ne de yarını olmayacaktır bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım” dedi.

Erdoğan’ın bu sözleri eleştirilere neden oldu. Bir tepki de Erdoğan’ın eski danışmanı, İYİ Parti’li Turhan Çömez’den geldi.

MEHMET AKİF’İN ŞİİRİNDEN ALINTI YAPTI

Sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yapan Çömez, şunları söyledi;

*Madenciye tekme atanı diplomat yaptınız. Madencinin hakkını arayanı hapse attınız. Madenciler öldü bu ülkede, ‘güzel öldüler’ dediniz. Madenciler öldü, ‘fırtat’ dediniz, ‘kader planı’ dediniz. Kader, bir insanın ölümü için plan yapmaz.

*Plansız insanların yönettiği bir ülkede ölüm insanların kaderi olur. Artık istismar siyaseti yapmaktan vazgeçin. Bakın Mehmet Akif Ersoy tam bir asır önce sizin gibileri nasıl tanımlıyor: ‘Sonunda bir de tevekkül sokuşturdun araya, zavallı dini onunla çevirdin maskaraya…’ Yapmayın! Ne dine, ne insanlığa, ne de bu güzel ülkeye haksızlık etmeyin.

*Gidin vazifenizi yapın. Yapsanız da, yapmasanız da zaten sandıkta millet sizi tasviye edecek ve aydınlık yarınlara, pırıl pırıl günlere bu ülkeyi taşıyacak. Artık istismar siyaseti değil, hakikat siyaseti hakim olacak bu güzel ülkede.

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