CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de şok tepkilerle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na dert yanan bir esnaf 'Burası sadece Erdoğan'ın memleketi değil' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #kemalkılıçdaroğlu #erdoğan #rize #chp #esnafziyaretleri #gündem #türkiyegündemi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Erdoğan’ın kalesi Rize’de şok eden tepkiler! “Burası sadece Erdoğan’ın memleketi değil!”