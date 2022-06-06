Erdoğan’ın konuşmasının şifreleri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken mesajlar verdi.

Sozcu.com.tr

Son günlerde Ankara kulislerinde ve sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin görevden alınacağına yönelik söylentilerin arttığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘dan zamanlaması ilginç bir açıklama geldi. Ekonomiye yönelik vaatleriyle ortaya çıkan sonuçlar arasındaki uyumsuzluk nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Nebati ile yola devam edilip edilmeyeceği merak ediliyordu.

NEBATİ İLE YOLA DEVAM MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda uygulanan yeni ekonomi politikasını savundu ve bu bölümü şu iki cümleyle bitirdi:

“Çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Hazine Maliye Bakanımız ve ekonomi yönetimimizle beraber programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Sel önünden kütük kapma peşindeki fırsatçıların takdirini ise milletimize bırakıyoruz.”

Erdoğan böylece, Nebati’nin görevden alınacağı dedikodularına son verdi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişi son dönemde asgari ücrete ara zam olup olmayacağını merak ediyordu. İktidar cephesinden gelecek açıklamalara kulak kabartan emekçilerin bu sorusunun yanıtı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda gizliydi.

Kamu çalışanlarının Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla biraz daha rahatlayacağını söyleyen Erdoğan, “Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan bu açıklamasıyla milyonlarca çalışanın ara zam beklentisini sona erdirdi ve yıl sonundaki çalışanlarla iş verenler arasındaki asgari ücret zam pazarlıklarına işaret etti.

EKONOMİK PROGRAM İTİRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının uzun bir bölümünü uygulanan ekonomik programa ayırdı. Erdoğan yeni ekonomik programı savunurken şunları söyleyerek Aralık 2021’den önce AKP iktidarları uygulanan yüksek faiz düşük kur odaklı sıcak paraya bağımlı ekonomik programlarını da adeta çöpe atmış oldu:

“Teşhis yanlış olunca tedavi de istenilen neticeyi vermez. Gerçi ülkemizde bizim programımıza kadar bu teşhisin kasıtlı olarak yanlış konduğu ve yine kasıtlı olarak yanlış tedavilerin uygulandığı da bir gerçektir. Türkiye ekonomisini belli bir çizginin üzerine çıkartmayarak yüksek faizle soyulacak kadar diri, üretimle ayağa kalkamayacak kadar halsiz bırakacak programlarla yıllarımız heba edilmiştir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri 19 yıllık AKP iktidarında ekonomik sorunlara konulan teşhislerin ve uygulanan tedavi yönteminin yanlış olduğunun itirafı olarak yorumlandı.

EKONOMİ NE ZAMAN DÜZELECEK?

6 ay önce uygulamaya konulan yeni ekonomik program sonrasında artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısıyla boğuşan milyonlarca vatandaşa iktidar mensupları çeşitli vaatlerde bulunuyor ve ekonomide beklenen iyileşmeye ilişkin 2022 yılı içinde çeşitli tarihler veriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamayla bu tarihi revize ederek 2023 yılının ilk aylarını işaret etti:

“Aslında hemen yanı başımızda bir sıcak çatışma patlak vermeseydi salgın sonrası bu aylarda her kesimden insanımız programımızın somut faydalarını hayatında bizzat görmeye başlamış olacaktı. Biraz gecikmeyle de olsa inşallah önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren bu noktaya geleceğiz.”

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