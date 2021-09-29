Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendiren Karamollaoğlu Amerika'ya götürülen konvoy araçlarını hatırlatarak 'Kockoca araba filosunu götüreceksin.. Allah'tan kork!'' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Erdoğan’ın konvoy görüntüleri çileden çıkardı.. Karamollaoğlu yerden yere vurdu! ‘Allah’tan kork!’