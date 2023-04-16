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16 Nisan 2023
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Erdoğan’ın konvoyu için kapatılan yolu vatandaşlar açtı

Alaturka Online
Alaturka Online


Erdoğan’ın Şanlıurfa GAP Havaalanı’ndan şehir merkezine gelmesinden önce Şanlıurfa – Diyarbakır Karayolu trafik ekipleri tarafından geçişe iki yönlü olarak kapatıldı. Yolda uzun kuyruk oluşurken, yaklaşık yarım saat bekleyen sürücüler trafik görevlilerinden kısa süreli de olsa yolun açılıp, tekrar kapatılmasını istedi. Ancak, bu istek görevliler tarafından kabul edilmedi.

SÜRÜCÜLER POLİSLE TARTIŞTI

Bunun üzerine sürücüler ile polis arasında tartışma yaşandı. Tartışma, araya giren vatandaşlar tarafından büyümeden önlendi. Bu sırada yolu kapatan dubalar bir kişi tarafından alındı ve araçlar yollarına devam etti. Ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve yol Erdoğan’ın konvoyunun geçişinin tamamlanıncaya kadar yeniden trafiğe kapatıldı.

 

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