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29 Nisan 2023
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Erdoğan’ın konvoyu otoyolu kilitledi! Vatandaş isyan etti

Alaturka Online
Alaturka Online
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İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Adnan Menderes Havalimanı Kavşağı’nda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan için yollar kapatılınca Aydın, Denizli ve Muğla’ya gitmek isteyen vatandaşlara otoyola çıkış izni verilmedi. Yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu.

İzmir’den Muğla’nın Milas ilçesine gelmeye çalışan iş insan Mehmet Atıcı “Tam 90 dakikadır yolun açılmasını bekliyoruz, Erdoğan geçecekmiş, güvenlik amacı ile yol kapatılmış. Vatandaşlar uzun süre durumu korna çalarak protesto etti, hala ediyor. Birisi sesimizi duysun, vatandaş bu çileyi çekmesin” dedi.

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