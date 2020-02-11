Erdoğan’ın Korktuğu Oldu! Kılıçdaroğlu FETÖ’nün Siyasi Ayağını Bilal’e Anlatır Gibi Açıkladı





Erdoğan'ın Korktuğu Oldu! Kılıçdaroğlu FETÖ'nün Siyasi Ayağını Açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu 11 Şubat 2020 CHP Grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağını açıkladı. Fetönün siyasi ayağı erdoğan'dır dedi. 11 Şubat 2020 Kılıçdaroğlu açıklamaları

FETÖ’nün siyasi ayağı tartışması… Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı açıklamalar

Geçen salı sözlerini "FETÖ'nün siyasi ayağını haftaya anlatacağım" sözleriyle sonlandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. 20 soruya 20 cevap veren Kılıçdaroğlu, "Devleti FETÖ'ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. BİLAL’E ANLATIR GİBİ ANLATACAĞIM * “FETÖ’nün siyasi ayağını açıklayacağım” dedim. Burada tek tek Bilal’e anlatır gibi anlatacağım. Bir terör örgütü devletin kılcal damarlarına nasıl sızar FETÖ terör örgütünü devletin tüm kılcal damarlarına kim nasıl yerleştirdi? Devletin en önemli, en mahrem birimlerine terör örgütü elemanlarını yerleştirenler FETÖ’nün siyasi ayağıdır! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmaları hakkında "Devletin en mahrem birimlerine FETÖ'nün elemanlarını yerleştirenlere, FETÖ'nün siyasi ayağı diyoruz" dedi. "İktidar partisi, terör örgütünün elemanlarını devletin kılcal damarlarına yerleştirirken benim bundan haberim yok diyebilir mi” sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, "MGK karar alıyor Gülen hareketi tehlikelidir. Derhal içerde ki ve dışarda ki faaliyetleri ile ilgili gerekli önlemleri alın diyor. Kime diyor, Dönemin hükümetine. Kararın altında da imzası var dönemin Başbakanı Erdoğan'ın. Peki ne yapmışlar" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" diye belirtti.