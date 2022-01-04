Erdoğan’ın kritik gezisi öncesi iddia: Selman, Kaşıkçı için söz vermesini istemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada Şubat ayında Riyad’a gideceğini ve Suudi Arabistan’da resmi temaslarda bulunacağını duyurdu. ABD medyası ise Prens Selman’ın Erdoğan’dan bir söz vermesini istediğini yazdı.

Sozcu.com.tr

Orta Doğu’da barış rüzgarları esmeye devam ediyor… Kasım ayında Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın Ankara’ya gelerek temaslarda bulunmasının ardından dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Erdoğan, Şubat ayında Suudi Arabistan’a gideceğini açıkladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ın kendisini davet ettiğini söyleyen Erdoğan, böylelikle yıllardır iki ülke arasında devam eden gerilimde sona yaklaşıldığının da sinyalini verdi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, iki ülke arasında birçok fikir ayrılığı olduğunu ve en önemli sorunun ise Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi olduğunu aktarırken, “Görüşme çabalarını ve süreci yakından bilenler Erdoğan ve Suudi Arabistan veliaht prensinin haftalardır görüşme fırsatı kolladığını söyledi. Katarlı yetkililer geçen ay birer gün arayla Doha’da olan iki adamı bir araya getirmeye çalıştı ama başarılı olamadı” yorumunu yaptı.

“ERDOĞAN EKONOMİK CANKURTARAN ARIYOR”

Gazete, “Sayın Erdoğan için buradaki hesaplamalar jeopolitikten daha çok para odaklı olabilir. Türkiye krizin içindeyken Erdoğan bir ekonomik cankurtaran arıyor. Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın Ankara’ya gelmesinden sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nden yetkililer milyarlarca dolarlık yatırım sözü verdi. Riyad ile görüşmeler Suudi Arabistan’ın bir yıldır uyguladığı gayrı resmi Türk mallarına boykotu sonlandırabilir” ifadesine yer verdi.

Öte yandan gazete Selman’ın Erdoğan’dan tek bir söz istediğini de öne sürdü.

Wall Street Journal’da yayınlanan makalede, “Bu sırada bölgedeki yetkililerin dediğine göre Prens Selman, Erdoğan’dan Kaşıkçı’nın ölümünü tekrar gündeme getirmeme ve Türk medyasının da bu konuyu haberleştirmemesinin sözünü istiyor” denildi.

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