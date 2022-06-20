Erdoğan’ın maaşı yüzde 40,4 zamlanacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ek bütçe kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni maaşını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan 2022 yılı bütçe kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM‘ye sundu.

Kanun teklifi ile genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

Teklifle 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak. Meclis’e sunulan teklifle yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ek bütçe kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“CUMHURBAŞKANI’NI ETKİLEYEN EKONOMİK KRİZ ASGARİ ÜCRETLİYİ ETKİLEMİYOR MU?”

Özel, ek bütçe kanun teklifiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tayyip Erdoğan kendi imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunduğu ek bütçeyle en son Ocak’ta artan maaşını yüzde 40,4 oranında artırarak 141.453 TL’ye yükseltiyor. Cumhurbaşkanı’nı etkileyen ekonomik kriz asgari ücretliyi etkilemiyor mu? Asgari ücretli 4.253 TL’ye mahkum mu kalacak?”

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