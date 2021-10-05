Erdoğan’ın market alışverişi gündem olmuştu.. Erkan Baş skandal haberi ifşa etti!





Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde 'Fiyatlar gayet memnun' diyerek yaptığı market alışverişini eleştiren Baş 'Yediğin önünde yemediğin arkanda! Sarayda gününü gün ediyorsun, milyonlarca insan açlığa sefalete mahkum edildi. Ağaya her şey beleş. Gazetelerde okuduğumuz ve okuyunca tüylerimizi diken diken eden bir haber çıktı. Marketlerde kredi ile alışveriş yapılacağına dair haberler çıkıyor. Siz bu memleketi bu hale getirdiniz.'' diyerek isyan etti. 'BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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