Erdoğan’ın memleketinde olay tepki! ‘Böyle rezalet olur mu.. Yeter ya! Cumhurbaşkanı ne iş yapıyor?’





CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Rize’nin Ardeşen ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Ardeşen’de hem kuaförlük yapan hem de çay yetiştiren bir vatandaş, Adıgüzel’e yaşadıkları sorunları anlatırken “15 ay önce 3 bin liraya demir aldım. Şu anda olmuş 7 bin 600 lira. Nedir bu, böyle bir rezalet olur mu ya? Ya virüs var dedik de bu kadar olmaz ya. Yeter yahu! Baştakiler bunu düzenleyecek. Pahalılık varsa önleyeceksin, değil mi? Cumhurbaşkanı ne iş yapıyor” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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