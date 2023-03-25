Erdoğan’ın mezuniyet belgeleri 9 yıl sonra ortaya çıktı

Türkiye, 14 Mayıs’ta seçime giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diploması yeniden gündeme geldi. Erdoğan’ın 4 yıllık üniversite diplomasına sahip olup olmamasıyla ilgili önceli açıklama yapan eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, görev yaptığı sürede diplomayı çok aradığını ancak bulamadığını açıkladı.

11 Aralık 2007-11 Aralık 2011 tarihleri arasında YÖK Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, “Ben merak ettiğim için gayri resmi olarak meseleyi sordurdum. Konu ile ilgili Marmara Üniversitesi’nde hiçbir kayıt olmadığını söylediler” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine, Marmara Üniversitesi dün yazılı bir açıklama yaparak söz konusu açıklamaları yalanladı ve Erdoğan’ın lisans eğitimi üzerine bilgiler verdi.

Bugün ise İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite mezuniyet belgesi, mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evrakları paylaştı.

Üniversite sınavına girdiği yıl olan 1974’e ait Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi’nde ise Erdoğan’ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni kazandığı bilgisi yer alıyor.

Erdoğan’a bu okuldan verilen 678 no’lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet Belgesi Dekan Doç. Dr. Sinan Artan imzasını taşıyor.

Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, ‘geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım’ ifadesinin yer aldığı görülüyor.

Erdoğan’ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduğuna dair bir başka belge ise 1991 yılında avukatı Hasan Basri Yalçın tarafından diplomasının alındığına dair belge.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite mezuniyetini belgeleyen bir yazışma da fakülte sekreterliğiyle Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı arasında gerçekleşmiş. Fakülte Sekreteri Kamuran Orhan imzasıyla Rize Askerlik Şubesi’ne gönderilen 3 Nisan 1981 tarihli bu yazışmada, okulun 2443 numaralı öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan’ın mezuniyeti bildiriliyor.