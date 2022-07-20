Erdoğan’ın mitingi için işçilere ‘zorunlu katılım’ mesajı

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Kayseri Şeker yönetiminin işçilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri’de gerçekleştireceği mitinge katılma zorunluluğu getirdiğini söyledi.

Müslüm EVCİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış törenine katılacak.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Erdoğan’ın mitingi öncesi Kayseri Şeker yönetiminin çalışanlarına mitinge katılım zorunluluğu getirdiğini söyledi.

Kayseri Şeker yönetiminin bilgisi dahilinde çalışanlara gönderilen mesajı sosyal medya hesabından paylaşan Sebati Ataman, şu notu düştü:

“Sayın Cumhurreisinin 23 Temmuz Kayseri mitingi eminim ki dolup taşacaktır. Sadece Kayseri Şeker’in çalışan sayısı 3500. Daha kaç şirkete katılım zorunlu’dur mesajı attırdılar belli değil. Bindirilmiş kıtalarla iktidarını yürütenlerden kurtulmaya az kaldı.”

İŞÇİLERİN MİTİNGE KATILMASI ZORUNLU TUTULDU

Sebati Ataman’ın işçilere gönderildiğini söylediği mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

“Arkadaşlar Cumhurbaşkanı cumartesi günü Kayseri’ye geliyormuş. Kayseri Şeker olarak devletin yanında oldugumuzu göstermek icin cumartesi günü saat 15:30’da fabrikada olunması gerekmektedir. Servisler normal güzergahlardan 14:30’da çıkıp fabrikaya gelecek burada yoklama alınacak sonra meydana geçilecektir. İzinde olup şehir dışında ve olanlar çok çok önemli mazereti olanlar dışında katılım zorunludur. Önemli mazereti olanlar özelden bana bildirsin.”

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