Erdoğan’ın mitingi öncesinde AKP’li belediye gece afişleme yaptı





Cumhuriyet Meydanı’nda bugün saat 17.00’de miting yapması beklenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışmalara hız verdi.

Belediyeye ait resmi plakalı araçlar gece yarısı kent merkezinde afişleme çalışması yaparken, CHP İl Başkanı Fatih Türkel tarafından görüntülendi.

Türkel, Atakum Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte kütüphane ile yıktıkları Yalı Kafe yerine, mahkeme tarafından iptal edilen, ancak yapımına sürdürülen Kitap Kafe binasının inşaatlarına afiş asılmasına tepki gösterdi.

AFİŞLEME YAPILIRKEN AÇIKLAMA YAPTI

Büyükşehir belediyesi ekiplerinin belediyeye ait resmi araçlarla yaptıkları afişleme çalışmasını tespit eden CHP İl Başkanı Fatih Türkel, şöyle konuştu:

*Bu arkamda gördüğünüz alan kamu alanı. Kütüphane alanına AK Parti birinci sıra milletvekili adayı Mehmet Muş’un pankartı asılmış. Yine sol tarafa Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın pankartı asıldı.

*Gençlik Kolları üyelerimiz de ortada kalan yere altı oklu bayrak asmak istemiş, bekçiler yakalamış.

*Arkadaşlarımız asarlardı ama bekçi kardeşimizin ekmeği ile oynamak istemediler. Binanın cephesi yetmemiş, pankartı Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin siyah plakalı araçları ve işçileri boydan boya asıyorlar.

*Alllah’tan korkmaz mısınız? Burası kamu alanı, işçiler kamunun işçileri. 4 Mayıs’ta gelecek diye Belediye Başkanı Mustafa Demir, Erdoğan’ın reklamları ile kamu binalarını donatıyor. Son olarak şunu söylüyorum; CHP gelecek herkes rahat nefes alacak.

HUKUKSUZCA AFİŞLEME YAPILIYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Hasan İpek de yapılan afişleme çalışmasının hukuksuz olduğunu belirterek, “AK Parti zihniyeti maalesef her yerde aynı. Kamu kuruluşlarının imkanları yetmiyormuş gibi kamu kuruluşlarının tesisleri de siyasi amaçla hukuksuzca kullanılmaktadır. Maalesef Büyükşehir Belediyesi de bu işe alet olmuş durumdadır. Halbuki kamu kuruluşlarının inşaatlarına siyasi amaçlı afiş asılamaz. Burası hem inşaat, hem kamuya ait” diye konuştu.

MİTİNG GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Öte yandan AKP’li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı mitinge davet ederek, “4 Mayıs Perşembe günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 17.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştireceği program sebebiyle tüm toplu taşıma araçlarımız halkımıza gün boyu ücretsiz” ifadeleri kullandı.