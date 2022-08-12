Erdoğan’ın mitingine katılmaları için kamu personeline mesaj gönderdiler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Çorum’a yapacağı ziyaret öncesinde, kamu kuruluşlarında görev yapan personele mesaj gönderilerek “Azami seviyede katılım için gayretleri” istendi.

İsmail AKDUMAN

Cumartesi günü (yarın) Çorum’u ziyaret edecek olan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte bulunan Kadeş Barış Meydanı’nda toplu açılış törenine katılacak ve daha sonra da Veli Paşa Hanı’nda gençlerle bir araya gelecek. Erdoğan’ın miting alanını kalabalık göstermek için kamu kuruluşlarında çalışan personele mesaj gönderilerek programa davet edildi.

AZAMİ SEVİYEDE KATILIM İÇİN GAYRET İSTENDİ

İl Sağlık Müdürlüğü’nden personele gönderilen mesajda, “Değerli çalışma arkadaşlarım, malumlarınız Devlet Başkanlarının il ziyaretleri önemlidir. İller açısından istisnai ve tarihi günlerdir. Devletimizi ve milletimizi en üst düzeyde temsil eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Ağustos Cumartesi günü ilimize yapacakları toplu açılış töreni kapsamında en güzel şekilde karşılanması, misafir edilmesi ve uğurlanması hepimizin ortak arzusu olup toplu açılış törenine katılım konusunda hepinizden azami seviyede gayret beklediğimi özellikle ifade eder hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim” ifadeleri yer aldı.

“KATILMAYANLAR FİŞLENECEK Mİ?”

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, tatil gününde çalışanların mitinge davet edilmesini eleştirerek, “Diğer kurumlarda da personele benzer şekile mesajlar gönderildiğini düşünüyoruz. Kurum müdürleri tatil gününde insanlardan mitinge katılmalarını istiyor. Katılmayanları fişleyecekler mi? Bu personel üstünde baskı kurmaktır” dedi.

TARİHİ KULEYE BOYDAN BOYA ERDOĞAN’IN RESMİ

Öte yandan Çorum Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçiş güzergahında ki yolların orta refüjlerini çiçek ekmeye başladı. Kentin simgesi olan tarihi Saat Kulesi’ne de üzerinde Erdoğan’ın resmi olan dev Türk bayrağı sarıldı.

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