Erdoğan’ın müjdesi, Diyanet’in altında kaldı

Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, fitre olarak, bir kişinin yalnızca günlük gıda ihtiyacı için 70 TL’ye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Böylelikle dört kişilik bir ailenin yalnızca günlük gıda ihtiyacı 280 TL; aylık ihtiyacı ise 8 bin 400 TL oldu.

Diyanet’e göre dört kişilik bir ailenin aylık gıda ihtiyacı 8 bin 400 TL olurken; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL, fitre tutarının altında kaldı.

Bir vatandaş ile üç kişilik ailesinin aylık gıda harcamasının 8 bin 400 TL olabilmesi için 900 TL’ye daha ihtiyacı var.

Ülkemizde asgari ücret ise 8 bin 506 TL. Yani dört kişilik asgari ücretli bir ailenin yalnızca gıda harcaması yapması halinde elinde kalan tutar, Diyanet’in fitre hesabına göre yalnızca 106 TL.

Diyanet Ramazan öncesinde bir kişinin bir günlük gıda harcaması olan fitre miktarını 70 TL olarak hesapladı.

Dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda ihtiyacı 280 TL olurken, aylık gıda harcaması ise 8400 TL olarak hesaplandı.

Erdoğan’ın açıkladığı en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL ise, Diyanet’in fitre hesabının gerisinde kaldı.

EMEKLİ ‘MÜJDELENEN MAAŞLA 26.5 GÜN BESLENEBİLİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Ancak Erdoğan’ın müjdelediği tutar, dört kişilik bir ailenin aylık sadece gıda ihtiyacının bile altında. Bir emekli vatandaş ve üç kişilik ailesi, Diyanet’in fitre hesabı baz alındığında, aldıkları 7 bin 500 TL ile yalnızca 26.5 gün beslenebiliyor. Bu ailenin elektrik, su, doğal gaz, kira gibi giderleri ise hesaba dahil değil.

ASGARİ ÜCRETLİNİN ELİNDE 106 TL KALIYOR

Aynı şekilde ülkemizde asgari ücret de 8 bin 506 TL. Asgari ücretle geçinen dört kişilik bir ailenin 8 bin 400 TL’lik gıda harcaması yapmasının ardından elinde elektrik, su, doğal gaz, kira gibi zorunlu harcamaları için elinde yalnızca 106 TL kalacak.