Erdoğan’ın müzik sınırlamasıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Kabine tekrar görüşecek

21 Haziran’da, kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00’e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok” demişti. Erdoğan’ın sözlerine çok sayıda tepki gelmişti.

“KABİNE TEKRAR BİR KARAR ALACAK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı televizyon programında müzik sınırlamasıyla ilgili açıklama yaptı. Müzikle ilgili uygulanan kararların kademeli normalleşmeyle genişletildiğini söyleyen Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

* İlk normalleşme başladığında müzik saat 19.00’a kadardı, sonra vaka sayılarındaki düşüşle birlikte ikinci aşamaya geçildi ve saat 21.00 olarak açıklandı.

* Sonra üçüncü aşamaya geçilerek 24.00 olarak açıklandı, yani her dönem bir önceki döneme göre rahatlatılarak uygulandı.

* Tekrar veriler ve rakamlar değerlendirilip Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda kabine tekrar bir karar alacak.

* Turizm konusunda rakip ülkelere bakalım İspanya’ya, Yunanistan’a, yolcu tedariki veren İngiltere’ye bakalım, mesela Almanya’da saat 22.00 ve 24.00 olarak uygulanıyor, Avusturya’da 24.00 olarak uygulanıyor. Yunanistan’da sokağa çıkma yasakları tekrar başladı.

* Yani biz tekrar kapatmayı mı göze almalıyız yoksa kademeli bir şekilde rahatlatarak getirmeyi mi göze almalıyız. Bence Türkiye şu an kademeli normalleşme konusunda çok doğru ilerliyor.

* Bütün vatandaşlarımızdan şöyle bir ricam var. Böyle bir süreçte lütfen ön yargılarımızı bir yere park edelim.

* Küresel salgın ile mücadele ön yargılarla olmaz. Dünyada bu işi başarıyla yöneten ülkeler nasıl yönetiyorsa Türkiye de o şekilde yönetiyor.

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