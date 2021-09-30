Erdoğan’ın New York Times’a verdiği demeç yayınlandı: Bence buna değdi

Geçen hafta New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılan ve temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan basınına da konuşmuştu. New York Times, o görüşmenin bir kısmını sayfalarında paylaştı.

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Geçen hafta ABD medyasına konuşan Erdoğan’ın açıklamaları ve görüşleri bugün yayınlandı… New York Times gazetesi editörleriyle bir araya gelen Erdoğan’ın S-400 ile ilgili açıklamaları dikkat çekti.

Erdoğan’ın Rusya’dan S-400 savunma sistemi alarak NATO’ya zarar verme gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyen Erdoğan, “Biz kendi silahlarımızı alıyoruz” ifadesini kullandı. ABD’nin eski başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye’nin kendi silah tedarikçisini seçebileceğini hatırlattığını yazan New York Times’a konuşan Erdoğan, “Eğer ABD, Türkiye’ye Patriot savunma sistemi satsaydı, Türkiye S-400 satın almazdı” dedi.

Türkiye’nin bu hamlesinin ABD’de yarattığı sıkıntıya değip değmediği de sorulunca Erdoğan, “Bence buna değdi. İstediğimiz gibi savunmamızı güçlendirebiliriz” yorumunu yaptı. Öte yandan Erdoğan, ABD-Türkiye ilişkilerinin çok önemli olduğunu söylerken, “Türkiye ile ABD’nin uzun bir bağı var. Bu güçlendirilmeli ve korunmalı” ifadesini kullandı.

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