Erdoğan’ın o sözleri Meclis’te gündem oldu.. CHP’li Subaşı ateş püskürdü! ‘Aptal mı sanıyorsunuz?’

İBB Meclisi Eylül Ayı Oturumu'nda Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri hedef alan sözleri gündem oldu.
CHP Grup Başkanvekili orman yangınlarında belediyeleri eleştiren Erdoğan'a ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye isyan etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Erdoğan’ın o sözleri Meclis’te gündem oldu.. CHP’li Subaşı ateş püskürdü! ‘Aptal mı...