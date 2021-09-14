Erdoğan’ın o sözleri Öztunç’u çileden çıkardı! ‘Eyy Erdoğan.. Dalga geçiyor!’





Ali Öztunç ve beraberindeki CHP heyeti, Aksaray’daki temaslarının ardından CHP Aksaray İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Aksaray esnaf ve köylünün sorunlarını dinlediklerini belirten Öztunç, özetle şunları söyledi: ''Hazine tam takır. Hazine eksi 50 milyar dolar. Nereye gitti bu para? Döviz düştüğünde Merkez Bankası’ndan satın alındı, yükseldiğinde satıldı. Kim yaptı bunu; yandaşlar. Her gün bu devlet 79 milyar dolar faiz ödüyor. Kimin suçu; 19 yıldır Türkiye’yi yönetemeyenlerin suçu. Sayın Cumhurbaşkanı benim memleketimde ‘Fahiş fiyatları indireceğim’ dedi. Sanki muhalefet partisi lideri. İktidarda olan sensin, elinden tutan mı var, indirsene. Milletin aklıyla dalga geçiyorlar.'' BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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