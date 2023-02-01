Erdoğan’ın o sözlerine Akşener’den yanıt: Netice ortada

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında faiz ve enflasyonla ilgili tespitini yineledi.

“NETİCESİ ORTADA”

Bir ekonomist olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Faiz sebep enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir. Ben böyle inanıyorum. Alansa, benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada” ifadelerini kullandı.

AKŞENER’DEN YANIT

Erdoğan’ın bu sözlerine İYİ Parti lideri Meral Akşener’den yanıt geldi. Erdoğan’ın o açıklamasını sosyal medyadan paylaşan Akşener, “Evet aynen Sayın Erdoğan. ‘Netice’ gerçekten ortada…” dedi.