Erdoğan’ın o sözlerini hatırlatan Akşener, kadınlara çağrı yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Meral Akşener, İstanbul’da Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında toplanan kalabalığa seslendi.

“HERHALDE MEZAR KAZARKEN ORADA PETROL BULMUŞ’”

Savaşa değil, seçime gidildiği vurgusuyla konuşmasına başlayan Akşener, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Gabar’da petrol keşfi açıklamasına ilişkin, ‘’Gabar ve Cudi’ye, Kemal Bey’le bizi gömüyordu Recep Bey. Herhalde mezar kazarken orada petrol bulmuş. Ya ne hayırlı insanlarız görüyorsunuz.” diye konuştu.

“BAŞKA BİR SİYASİ PARTİYE OY VERİRSENİZ HAİN, TERÖRİST OLAMAZSINIZ’”

Seçmenin velinimet olduğuna vurgu yapan Akşener, vatandaşlara şu sözlerle seslendi;

“Diyelim ki siz bize oy verdiniz, muhalefetsiniz. Siz darbe yapanlar olamazsınız. Siz işgalciler olamazsınız. Millet iradesine hakarettir. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına oy verdiğinizde makbul vatandaş, başka bir siyasi partiye oy verirseniz hain, terörist olamazsınız.”

“1 OY KEMAL’E, BİR OY MERAL’E”

Vatandaşlara sandığa gitme konusunda çağrı yapan ve gençlere ailelerini oy verme konusunda ikna etmelerini söyleyen Akşener; “1 oy Kemal’e, bir oy Meral’e attıracaksınız ki 14 Mayıs akşamı sayın Erdoğan ve arkadaşlarını saygıyla, nezaketle emekli edelim ve Sayın Kılıçdaroğlu’nu da alkışlarla makamına oturtalım” dedi.

“GABAR’DA MEZAR KAZMAK İZANSIZLIKTIR, SAYGISIZLIKTIR”

Erdoğan’ın, kendisini ve Kılıçdaroğlu’nu kastederek; “14 Mayıs’ta bunları Cudi’ye, Gabar’a gömmeye var mıyız?” sözlerine ilişkin Akşener, ‘’Kadınların yemek pişirmekle ilgili sorunu varken; 82-94 puan almış, ayısı, dayısı olmadığı için atanamamış gençlerin zorlukları varken, haksızlığa uğrayan gençlerin umutsuzluğu varken; Gabar’da mezar kazmak izansızlıktır, saygısızlıktır. Bu gerçekten ayıptır, günahtır” dedi.

“EY KADINLAR BİZE ÇOK BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR”

14 Mayıs seçimlerini kazanmalarıyla birlikte gerçekleştirecekleri vaatlerini anlatan Akşener, kadınlara; “Ey kadınlar bize çok büyük iş düşüyor. Bu arkadaş bize ‘sürtük’ dedi. ‘Düşük’ dedi. ‘Çürük’ dedi.” sözleriyle seslendi.

“NİÇİN BU ARKADAŞ BU LGBT’YE TAKMIŞ DURUMDA?”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun son dönemdeki sözlerine ilişkin konuşan Akşener, ‘’Niçin bu arkadaş bu LGBT’ye takmış durumda? Biz iktidara gelirsek erkekler erkeklerle evlenebilecekmiş. Bir adım ileri gitti; erkeklerle hayvanlar evlenecekmiş. Ben bütün psikiyatristleri bu arkadaşı muayeneye davet ediyorum. Onca problem varken niçin bu erkek erkeğe, erkek hayvanla evliliğe taktı? Sınırlar kevgire dönmüş, o kevgir durumunun önünü kapatmak yerine tuhaf evlilikleri” dedi.

İSTİFA SÖLERİ

Akşener’in Süleyman Soylu’nun son dönemdeki sözlerine ilişkin konuşması sırasında vatandaşların Soylu’yu istifaya çağırmasına Akşener; ‘’10 gün kaldı, niye istifa etsin? Boş ver yeneceğiz.” cevabını verdi.

Akşener konuşmasının sonunda yaklaşan Kurban Bayramı’nı işaret ederek emeklilere şu sözlerle seslendi:

“Temmuz başında en az yüzde 50 zam yapacağız bilginiz olsun. Geçen sene 5 bin liraydı, bu sene 15 bin lira kurban kesmek. Emeklilerin hesabına derhâl 15’er bin lira para yatıracağız ki hayatlarını idame ettirebilsinler.”