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10 Nisan 2023
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Erdoğan’ın pide alışverişi gündem oldu

Alaturka Online
Alaturka Online


Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pendik’te tamamlanmış 168 projenin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan törenin ardından caddede bulunan bir fırına girdi. Fırından ramazan pidesi alan Erdoğan, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.

KORUMA ORDUSU DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan’ın Pendik’te aracından vatandaşları selamladığı esnada kaydedilen görüntüler dikkat çekti.

Orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde göze çarpan tek şey koruma ordusu oldu.

ONLARCA POLİS PEŞİNDEN KOŞTU, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada gündem olan videoda, yol kenarında sabit bekleyen polislerin yanı sıra, onlarca silahlı ve silahsız koruma polisinin Erdoğan’ın zırhlı aracının peşinden koştuğu görüldü.

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