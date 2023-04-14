Erdoğan’ın programı için kamu personeline katılım baskısı

Diyarbakır’da karayolları lojmanları yıkılarak yerine inşa edilen ve 6 yılda yapımı tamamlanan Selahaddin Eyyübi merkez camii inşaatının açılışı ile deprem konutları temel atma törenine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde kamuda çalışanlara programa katılmaları için yine baskı kurulduğu ileri sürüldü.

“CUMHURBAŞKANI GELECEK EKSİKSİZ KATILIM SAĞLAYIN”

İŞKUR çalışanları başta olmak üzere kamu personeline Erdoğan’ın mitingine mazeret kabul edilmeksizin katılım sağlanması istendi. Buna ilişkin çalışanların kendi aralarında kurdukları whatsapp grubuna dün gece mitinge katılım çağrısı yapıldı.

Çağrıda, “Yarın mazeretsiz 14.15 geçe tüm İŞKUR’lu arkadaşlar Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezinin önünde toplansın” denildi. Gruptaki kişilerin “Neden toplanıyoruz” sorusuna ise “Arkadaşlar Cumhurbaşkanı gelecek onun için herkesin orada olması gerekiyor” diye cevap yazıldığı belirlendi. Cumhur ittifakına katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da Erdoğan’ın programına katılım çağrısında bulundu. Yapıcıoğlu ile Erdoğan merkez cami açılışını birlikte yapacak.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKAN HERKES ŞİKAYETÇİ

Bu yazışma kayıtlarını CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik paylaştı. Atik, kamu çalışanlarına mitinge katılmaları yönünde baskı kurulduğunu belirterek şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bugün Diyarbakır’da tüm yollar kapatılmış, bayram ağzı yurttaşlar mağdur edilmiştir. Diyarbakır’da bugün dışarı çıkan herkes şikâyetçi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de kamu personeline ve İŞKUR personellerine yapılan, Erdoğan’ın açılışına zorunlu katılım baskısı. Bunlar AKP ve Erdoğan’ın son çırpınışlarıdır.

Erdoğan’ın Diyarbakır’a her gelişi üzerine kamu personelleri ve birçok personele defalarca bu zorunlu katılım baskısı yapılmaktadır. Ama bilsinler ki bu onların son baskısı olacak. Bize ulaşan yurttaşlar ‘Biz gitmek istemiyoruz, ama işimizle tehdit ediliyoruz.

Onun emri bunun emri denilip bizi ‘mazeretsiz katılım’ adı altında Erdoğan’ın mitinglerine, açılışlarına çağırdıklarını söylüyorlar’ diye yakınıyor. Buradan AKP ve onun işbirlikçilerine sesleniyorum. Yetmedi mi 21 yıllık zorbalığınız? Yetmedi mi hem Türkiye hem Diyarbakır halkına yaşattıklarınız? Siz de biliyorsunuz gideceksiniz ve bunlar sizin son çırpınışlarınızdır.”

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE BASKI YAPMIŞTI

Geçen yıl Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütürken Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Murat Küçükali de Erdoğan’ın mitingine katılmaları için 17 İlçe Milli Eğitim Müdürüne baskı yapmıştı. Toplantıdaki bu konuşmalar ve talimatların ses kaydı bazı İlçe Milli Eğitim Müdürlerince kayıt altına alındı. Ses kaydı eğitim camiasında hızla yayılınca Küçükali, kaydın kim tarafından alındığını tespit edemeyince 17 İlçe Milli Eğitim Müdürünün ayrı ayrı istifalarını istemişti.