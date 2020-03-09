Erdoğan’ın Putin’in Kapısında 2 Dakika Bekletilme Görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Rusların Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetini, Moskova‘da gerçekleştirilen kritik ‘İdlib’ zirvesi öncesi beklettiği görüntüleri Rus televiyonu tarafından yayınlandı.

Erdoğan’ın Putin’in Kapısında 2 Dakika Bekletilme Görüntüleri

Bahar Kalkanı Harekâtı veya İdlib Operasyonu’nun noktalanmasına neden olan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretinde skandal görüntüler ortaya çıktı.

Ruslar, Erdoğan başkanlığındaki Türk heyetini Putin‘le görüştürmeden önce koridorda bekletmiş.

Rus medyası: Erdoğan heyeti bu kez Putin’i daha fazla bekledi

Rusya’nın ana akım medya organlarından Rusya 1 televizyonu, kritik İdlib konusunu görüşmek üzere Moskova’ya giden Türk heyetinin önceki seferlere oranla daha fazla bekletildiğini aktardı. Türk heyetinin Putin heyetini beklediği ana ilişkin görüntüleri yayımlayan kanal, bekleme süresini kronometre ile hesapladı.

Rusya 1 kanalının yayımladığı görüntülerde Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar’ın da olduğu heyeti 2 dakika beklettiği görülüyor.

Görüntülerde sürenin uzaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1,5 dakika geçtikten sonra önündeki koltuğa oturmayı tercih ediyor. 2 dakikalık sürenin dolduğu anda iki lider karşı karşıya geliyor.

Rus kanalının haberinin tam metni yayınlandı

Rus devlet televizyonu Rossiya kanalının Kremlin özel muhabiri Pavel Zarubin, “Moskova, Kremlin, Putin” adlı programında Türkiye Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki 5 Mart tarihinde Kremlin Sarayı’nda yapılan zirvenin perde arkasındaki detayları aktardı.

Görüntüde görüşmelerin yaklaşık 6 saat sürmesine, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da yorulduğu ve “Canım benim, 6 saat oldu!” dediği ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da bu sefer muhabir Zarubin’e değerlendirme yapmayı bile istemediği gözlerden kaçmadı.

Zarubin, “Erdoğan, Kremlin’de Putin’e yine “Dostum” diye seslendi , fakat o ve kendi tabiyetinde olan yetkilileri, ziyaretten önce kendilerini fazla tutamamıştı.” dedi.

Görüntüde Erdoğan başta olmak üzere Türk heyetin, Kremlin’de görüşmelerin yapıldığı salonun girişine doğru yürüdüğü görülüyor. Muhabir Zarubin, “Bu odada büyük Rus komutan Aleksandr Suvorov’un resmi var. Ki buradan Erdoğan’ın yakından geçmesi kaçınılmaz. Kimse buradaki detay ve tesadüflere dikkatlerini çekmedi. Bu duvar ve salondaki resimler uzun zamandır burada asılı. Zira, Ankara’daki bazı memurlar, Türk-Rus savaşlarını da hatırlatmıştı.” diye üstü kapalı alay da etti.

Görüntüde Suvorov’un resminin asılı olduğu söz konusu odada Türk heyetin yaklaşık 2 dakika bekletildiği görülüyor.

Türk heyeti, Putin’in gelmesini bekliyordu. Muhabir bu 2 dakikada neler yaşandığını göstererek anlattı:

2 DAKİKA BEKLETİLDİLER

“Bu salonda herhangi bir yabancı heyet fazla bekletilmiyor. Türk Heyeti Putin’in görüşmeye hazır diye sinyal bekliyordu. Türk heyeti için bu zaman dilimi beklenmedik şekilde uzatılmıştı. Erdoğan susuyor, bir noktaya bakarak, tekrar gözlerini başka yere çeviriyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, saatine bakıyor ve daha sonra etrafına, salona bakıyor. Savunma Bakanı da kravatını düzeltiyor. Ve Erdoğan bir adım ileri atıyor, diğerleri de çaktırmadan aynı şeyi yapıyor. Erdoğan’ın yardımcıları, paltosunu düzeltiyor ki kırışmasın..”

Rus muhabir Türk heyetin büyük bavulla geldiğini de anlattı.

KANEPEYE OTURDU

Görüntüde, Erdoğan’ın yorulduğu ve kapının yanındaki küçük kanepeye oturduğu gözlerden kaçmıyor. 2 dakika sonra sinyalın ardından Erdoğan ve heyeti içeri giriyor.

Zarubin, “Odaya Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da giriyor. Ki ona son zamanlarda tehditler yağdırılmıştı. Genelde protokol görüşmesinde birbirlerine güzel sözler, ikili ticari ilişkiler falan söylenirdi. Bu sefer direkt konuya geçildi.” diye dikkat çekti.

Görüntüde Putin’in hemen Suriye’deki durumu gündeme getirdiği görülüyor.

Muhabir, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na mikrofonu uzatarak, “Sizce anlaşma olacak mı?” sordu. Çavuşoğlu da, “Anlaşmamız lazım, görüşmelerden sonra belli olacak.” dedi.

Zarubin, Türk heyetin arkasındaki heykelin Rus Çaricesi 2. Katerina olduğu ve Osmanlı’dan Kırım’ı aldığını da hatırlattı.

Rus muhabir Zarubin ayrıca, liderlerin oturduğu masanın üstündeki saatin Bulgaristan’da Rus-Türk savaşındaki Rusya’nın zaferi olarak yapıldığını da hatırlattı. Zarubin, bu saat ve heykelin 20 yıldır bu odada olduğunu da ve ilişkilerin ise son haftada bozulduğunu vurguladı.

Zarubin, mikrofonu Türkiye Savunma Bakanı’na uzatırken, bakan, “Günaydın, günaydın, çok çalışıyoruz” diye yanıt vermek istemiyor.

Zarubin, bir hafta önce Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov’un “Görüşmeler kolay olmayacak” sözlerini hatırlatarak, “Bu sefer ise onun gözlerinde şu gözüküyor. Görüşmeler fevkalade şekilde kolay geçmiyor.” yorumda bulundu.

Peskov, muhabirin ısrarlı soruları üzerine, “Görüşmeler faal şekilde gerçekleşiyor.” diyor.

DİKKAT ÇEKEN FENERBAHÇE YAZISI

13 dakikalık videonun 08.35 saniyesinde damat Berat Albayrak’ı sıkıntılı bir şekilde elini başına götürdüğü görüntünün ardından kareye duvardaki Fenerbahçe yazısı gelmesi dikkat çekti.

Rus muhabir, görüntüleri diğer odada izleyen Türk gazetecilerin bunaldığını, birisinin tahtaya Fenerbahçe yazdığını ekranlara getiriyor.

Görüntüde, Çavuşoğlu’nun İngilizce, “Ben Cumhurbaşkanı’nın yanında duracağım” diyor.

Zarubin, anlaşma metninin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından okunduğunu anlatırken, Türk heyetin de bir gerginlik olduğunu ekranlara getirdi.

Zarubin’e göre bunun nedeni, metninin Türkçeye henüz çevrilmemesi.

Rus muhabir, “Erdoğan’ın danışmanlarına göre, Erdoğan’a yardım gerekiyor. Fakat Türkiye Cumhurbaşkanı, kendi heyetini elleriyle işaret ederek durduruyor” dedi.

Rus muhabir, anlaşmaya rağmen bir çok sorunun kaldığını da vurguluyor.

En son Putin, Erdoğan’ı kapıdan uğurlarken, “Bu ziyaret için teşekkür ederim. Gelmekle doğru yaptınız. İyi yolculuklar. Dikkatli olunuz” diyor.

Yandaş Kanal Akit’ten “Montaj” savunması !

Erdoğan’a karşı itibar suikastlığı yapıldığı yazan Yandaş medya “Akit” görüntülerin montajla birleştirildiği iddia etti ve her defasında olduğu gibi haber değeri olan bir konuyu haber yapan bütün medya kanallarını “sol medya” olarak tanımlayarak, meselenin Erdoğan değil Türkiye olduğu yazarak herkesi açıkça yandaş medya olmadığı için eleştirdi.

Videonun 15 defa kesilerek birleştirildiği iddia eden Yandaş kanal Akit sürenin kısa olduğunu iddia ederken, Erdoğan’ın bu kadar kısa süre beklemede önce ayakta kalıp sonra niye oturduğunu açıklama ihtiyacı görmedi.