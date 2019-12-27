Erdoğan’ın Rengi Kaçtı , Şirazesi Bozuldu ! Mecliste CHP’li Mv Haydar AKAR Rüzgarı !





Son dakika! Tbmm'de "Recep Erdoğanın rengi kaçtı şirazesi bozuldu" dedi ortalık karıştı. Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Tbmm'de Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan için; "Recep Erdoğanın rengi kaçtı şirazesi bozuldu" diyince Ak Parti Milletvekilleri olay çıkardı. Haydar Akarı susturamayınca mikrofonunu kapattılar ama Haydar Akar mikrofonsuz bağıra bağıra konuşmaya devam etti. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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