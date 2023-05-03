Erdoğan’ın salıverdiği Hizbullah hükümlüsü Mehmet Emin Alpsoy kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hizbullah davasında yargılanıp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy’un kalan cezasını ‘kocama hali’ gerekçesiyle affetti.

OĞLU İLE BİRLİKTE YARGILANDI

Mehmet Emin Alpsoy ile Şeyhmus Alpsoy Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Anayasal düzeni yıkarak yerine İran modeli şerri esaslara dayalı bir Kürdistan devleti kurmak amacıyla vahim nitelikli eylemlerde bulunmak suçundan oğlu Şeyhmus Alpsoy ile birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hizbullah’ın askeri kanadında sorgucu olarak görevliydi

DOMUZ BAĞLI KATLİAMLARIN SORUMLUSUYDU

Kaçırılan kişileri domuz bağıyla sorgulayıp öldürmekle suçlanıyordu. DGM savcısı Nuh Mete Yüksel’in sorguladığı baba – oğulun yer göstermesi sonucu Etimesgut’ta bir evin bodrumunda işkence ile sorgulanıp domuz bağıyla boğularak öldürülen 3 kişinin cesetleri bulunmuştu.

Binanın bodrumuna gömülen cesetlerin üzeri betonla kaplanmıştı. Cesetler, polisin günlerce süren kazısıyla bulunmuştu. Alpsoy, öldürülen örgüt lideri Hüseyin Velioglu ile görüşen onun en çok güvendiği özel kuryesiydi. Cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce onanarak kesin hükme bağlanmıştı.

“TOPLUMA KAZANDIRMA YASASI”NDAN YARARLANMA İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Her iki hükümlü 4959 sayılı topluma kazandırma yasasından yararlanmak için mahkemeye başvurdu. Mahkeme baba ve oğlunun Hizbullah terör örgütünü çökertebilecek düzeyde güvenlik güçlerine yardımcı olup olmadığını İçişleri Bakanlığı’na sordu. Gelen cevapta Hizbullah’ın çökertilmesine yardımcı olacak bilgi ve belge vermedikleri bildirilince ikisinin de yasadan yararlanma taleplerini mahkeme reddetti.

“YENİDEN YARGILAMA” TALEPLERİ DE REDDİLMİŞTİ

Baba oğul, yargılamanın DGM’de yapıldığını gerekçe göstererek tahliye ve yeniden yargılama istedi, üstelik bu taleplerini 6 kez tekrarladı. Mahkemeler bu talepleri de “Kesinleşmiş hüküm olması, davanın esasını etkileyecek bir delil ortaya çıkmadığı” gerekçesiyle reddetti.

Bu girişimlerinden sonuç alamayan baba Alpsoy “kocamış” olması gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla 71 yaşında salıverildi.