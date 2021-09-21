Erdoğan’ın sözlerine ve o eyleme Engin Altay kendisini tutamadı.. ‘Böyle bir şey olamaz!’





CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yurt sorunu yaşayan üniversite öğrencilerinin durumunu dile getirerek Erdoğan'a şöyle seslendi: “Erdoğan, bu günlerde önüne gelen her konuyla ilgili ‘Bu kadar büyütülecek mesele yok’ demeye başladı. Doğru söylüyor. Çünkü bazı sorunlar o kadar büyüdü ki daha fazla zaten büyüyemez. Yarattığı sorunlar aştı, ekonomi tabii en başta. Ya da Erdoğan şu sözden yürümek istiyor, ‘Meseleleri mesele yapmazsanız mesele kalmaz’. Her iki durumda da Türkiye meselelerle boğuşuyor. Bu yıl pik yaptı. Üniversiteyi kazanan çocuklar çadırlarda yatıp kalkmaya başladı. Aileler, ‘Çocuklarımıza yurt çıkacak mı acaba’ noktasına geldi. Bir yurt ve bir burs sorunu var. Çocukların kazandıkları okullara gidememe sorunu çıktı. İlk kez mi çıktı bu ay? Hayır. Her sene bu aylarda yurt meselesi, burs meselesi ile uğraşır dururuz. 650 lira kredi veriyor, bunu maharet sayıyor. 2002’de devlet bu çocuklarımıza 45 lira veriyordu, bu çocuklar 2002’de bir çeyrek altın alabiliyordu, üstüne 13 lira kalıyordu. Şimdi verdiği bursla çeyrek altın almak için çocukların üstüne para koyması lazım. 5 buçuk milyon öğrenci KYK ile borç-icra ilişkisi içinde. 400 bini icrada. Diğerleri borç yazışması içinde. Bu nasıl bir devlet? Muhalefet sadece sorunları konuşmaz. Bir yıl içinde ihtiyacı kadar öğrenci yurdunu yapacağız. İnşallah hiçbir öğrenci yurt sorunu yaşamayacak. Bugüne de bir çözüm önerisi sunuyorum, sesleniyorum: Bak bu işin yolu var. Danışmanlarını çağır. De ki ‘Örnek il Kastamonu’da kamunun misafirhane, polisevi, öğretmenevi vb. kaç yatak kapasitemiz var’ diye sor. Diyecek ki ‘2 bin 64 yatak kapasitemiz var’. İzmir’de, Ankara’da, Konya’da kaç tanedir, inanın şu sıkıntıyı çözer. Öğretmenevlerinin, hakimevlerinin, orduevlerinin, SGK, İller Bankası misafirhanelerin, tüm misafirhanelerin, Ankara’daki hakimevi dahil öğrencilerine tahsisini istiyoruz ve öneriyoruz, çocuklar çadırda yatamaz. En kötü yüzde 60, 70 kapasitelerinin tahsisini istiyoruz. Gelen misafirlerimiz otellerde kalır bir şey olmaz. Yurt çıkmamış öğrencilere tahsis edeceksiniz. Alın size kısa vadeli çözüm önerisi. Bunu da yapmıyorlarsa bunların okuyan çocuklarla sorunu vardır. Sadece İstanbul’da KYK iki tane yurt yaptı ama öğrenci sayısı 100 bin arttı. 100 bine karşı 500 kapasiteli yurt tapmışsın. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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