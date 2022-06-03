Erdoğan’ın ‘Sürtük’ sözüne CHP’li kadınlardan suç duyurusu

Gezi Parkı protestolarına katılanlar için ağır ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında CHP’li kadınlar suç duyurusunda bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın Gezi eylemlerine katılanlar için kullandığı ‘sürtük, çürük’ gibi ifadelere karşı CHP‘li kadınlar Elazığ adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİZLERİ DÜŞMAN DİYE GÖSTERMEYE ÇALIŞMIŞTIR”

CHP Elazığ il başkanı Ayten Çekil’in şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı;

* Şüpheli Recep Tayyip Erdoğan benim ve benim gibi ülkenin onuru, bağımsızlığı, doğası ve tüm ağaçları için barışçıl bir şekilde eyleme geçen milyonlarca kişiye, işçiye, özetle tüm halkımıza ağza alınmayacak şekilde iftiralarla dolu hakaretler etmiştir.

* Hem şahsım hem de tüm kadınlar için söylemiş ve insanları birbirine düşürmeye çalışan, insanlara bizi düşman diye gösteren belki bazı odakları bizlerin üzerine salacak bu tip söylemler toplum genelinde eğer değer bulursa insanların bize karşı olan kinleri belki de bu ülkede kadın cinayetlerini arttıracak bizlerin damgalanmasına neden olacaktır.

* Ben şahsım adına ülkenin onuru, bağımsızlığı, doğası ve ağaçları için barışçıl bir şekilde eyleme geçe milyonlarca kişiye, işçiye, emekçiye, kadına özetle tüm halkımıza ağıza alınmayacak şekilde iftiralarla dolu hakaretler eden AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla arz ederim.

“TEK ADAM REJİMİNE DUR DİYENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan CHP’li Ayten Çekil, tek adam rejimine karşı kadınlar olarak mücadele edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

* Bizler kadınlar olarak bugün adliyeye gelerek sayın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gezi eylemlerinin yıldönümünde grup toplantısında yaptığı açıklamada kadınlara ağıza alınmayacak hakaretlerden dolayı suç bulunduk. Bizler kadınlar olarak ölmek öldürülmek istemiyoruz. Tüm haklarımızı sonuna kadar savunacağız. AKP’yi iktidardan devirene kadar tek adam rejimine dur diyene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Biz kadınlar anneyiz, kız kardeşiz, eşiz. Bu bu hakaretleri kesinlikle kabul etmiyoruz.

* Gezi eylemleri bir mücadele olayıydı orada tek adam rejimine hayır dediler, ve tek adam rejimine karşı mücadele ettiler saygıyla anıyoruz. Biz kadınlar olarak tek adam rejimini kabul etmiyoruz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Kadınlar olarak bugün biz öncülük yaptık bu şikayet dilekçeleri artarak devam edecek. Biz anneyiz, dürüst kadınlarız. Tayyip Erdoğan’ın da annesi var kız kardeşi var. Kadınlar olarak bu hakaretleri kesinlikle kabul etmiyoruz ve bunu kınıyoruz.

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