Erdoğan’ın tepki gösterdiği kişiye 21,5 yıl hapis

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tepki gösterdiği Samet Ağ’a toplam 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Tokat’ta hastanede temizlik işçisi eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ, geçen yıl ocak ayında evi terk ederek, babası Mehmet Demirel’in yanına gidip, boşanma davası açtı.

23 YERİNDEN BIÇAKLADI

Samet Ağ, 1 Nisan’da eşi ile konuşmak ve eve dönmeye ikna etmek için Mülk köyüne gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Samet Ağ, eşi ile kayınpederini bıçakladı. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan babası, Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TAHLİYE EDİLDİ

Gözaltına alınan Samet Ağ ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Cezaevinde 3 ay kalan Ağ’ın avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu.

Cumhuriyet başsavcılığı da delillerin toplanmış olmasını ve tutukluluk süresini dikkate alarak, mahkemeden tahliye talep etti. Samet Ağ, 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 16 Temmuz’da CMK’nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatlerinde adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atma koşuluyla tahliye edildi.

YENİDEN YAKALAMA KARARI

Özlem Ağ’ın tahliye kararının ardından yaptığı açıklamalar sonrası Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine mahkeme Samet Ağ hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Samet Ağ’ın, nöbetçi mahkemece tekrar tutuklanarak yargılamasına devam edildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Tokat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duruşmasına, tutuklu sanık Samet Ağ ile Özlem Ağ’ın babası Mehmet Demirel katıldı.

Mağdur Özlem Ağ ise duruşmaya gelmedi. Sanık Samet Ağ, savunmasında, “Pişmanım. Sizden ve mahkemenizden özür diliyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanığın, kasten öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, kayınpederi Mehmet Demirel’i yaralama suçundan 1 yıl 6 ay, toplamda 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 8 Mart’ta katıldığı programda yaşanan olayı hatırlatarak tahliye isteminde bulunan savcı ve tahliye kararı veren hakime tepki göstermişti.

Hakim ve Savcılar Kurulu 2’nci Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili yapılan inceleme sonrası Samet Ağ’ın tahliyesini isteyen savcı ile tahliye eden hakimin görev yerlerini değiştirmişti. Hakim Şırnak’ın Silopi ilçesi, savcı ise Bitlis’in Mutki ilçesine geçici olarak görevlendirilmişti. (DHA)

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