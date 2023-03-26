Erdoğan’ın törenle attığı hastane temeli kaldırıldı





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart Cuma günü Hatay temasları kapsamında Defne Devlet Hastanesi’nin temelini attı. Canlı yayında dar açıyla yayınlanan görüntünün geniş açı ile çekilen fotoğrafında, Erdoğan’ın beton döktüğü yerin aslında temsili bir nokta olduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntüye sosyal medyadan tepki yağdı.

DÖKÜLEN TEMEL ERTESİ GÜN SÖKÜLDÜ

Kamuoyunda bu görüntüler tepkiye neden olurken dökülen temel bir gün sonra kaldırıldı. 24 Mart’ta beton akıtılan temel 25 Mart’ta söküldü. Temelin bir gün sonra kaldırılması, eleştirilere yeni bir boyut daha kazandırırken, bölgeye çok sayıda iş makinesi gönderildi. Gece de devam eden çalışmalarla ilgili video paylaşıldı.

ÖNCE TEMEL SONRA HAFRİYAT

Normalde temel atma öncesi yapılması gereken işlemler, haberin sosyal medyada yayılması üzerine hızlandı. 25 Mart gecesi ilerleyen saatlerde yeni makineler devreye girdi. Çalışmalar gece karanlığında yoğun bir şekilde devam etti.

Temelin kaldırılmasının ardından iş makinelerinin yaptığı çalışma da eleştiriye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları atılan temelden sonra hafriyat çalışmasının yapılmasını eleştirdi. Bir kullanıcı, “Onca yıldır inşaat sektörünün içindeyim. Büyük şantiyelerde yöneticilik yaptım, ilk defa temel imalatı sonrası geniş kapsamlı bir hafriyat çalışması görüyorum” ifadesiyle duruma tepki gösterdi.

Aynı kullanıcı “Daha da önemlisi, hastane gibi nitelikli bir yapının, özellikle görüldüğü üzere yumuşak zeminde, önce fore kazık, ankraj vs. imalatları yapılır daha sonra hafriyat çalışması yapılır. Görebildiğim kadarıyla bu şekilde bir imalat da yapılmamış. Düşündürücü.” diye yazdı.

AYNI SAHNE ANTAKYA’DA DA YAŞANDI

Öte yandan, Defne’deki aynı sahne Antakya’da da yaşandı. Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’ın da katıldığı törende Antakya Devlet Hastanesi’nin temeli yine Defne’deki gibi küçük bir alana beton dökülerek atıldı.

Burada da canlı yayında dar açıyla yayınlanan görüntülerin geniş açıyla çekilen fotoğrafında bir miktar demirin bulunduğu küçük bir alanda betonun döküldüğü görüldü. O anlarda ve sonrasında çekilmiş fotoğraflar sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

“DEFNE DEVLET HASTANESİ” İSİMLİ SOSYAL MEDYA HESABI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan temelin bir gün sonra kaldırılması tepkiye neden olunca aynı günün akşamına bölgeye iş makineleri sevk edildi. Bölgede çalışmaların devam ettiğini duyurmak için bir de sosyal medya hesabı açıldı.

Twitter’da “Defne Devlet Hastanesi” ismiyle oluşturulan ve an itibarıyla sadece 428 takipçisinin olduğu hesapta paylaşılan videoda iş makinelerinin gece vakti çalıştığı görülüyor. Video açıklamasında “Yapımına başlanan Defne hastanemizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.” denildi.