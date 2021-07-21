Erdoğan’ın ‘Türkiye’nin, Taliban’ın inancıyla ters bir yanı yok’ sözlerine tepki yağdı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün KKTC’de kıldığı bayram namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye’nin Afganistan’da Kabil Havalimanı’nı koruma talebine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

* Biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil Havaalanı’nın işletimini ele almayı düşünüyoruz. Bu arada tabi Taliban’ın bazı rahatsızlıkları söz konusu.

* Taliban’la da bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika’yla bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım.

* Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok, ters bir yanı olmadığı için de onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum.

Erdoğan’ın, “Türkiye’nin, Taliban’ın inancıyla ters bir yanı yok” sözleri, sosyal medyada tepki çekti. O tepkilerden bazıları şu şekilde:

“SİZİ KADINLARI GÖNDERECEK”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: “Taliban kız çocuklarının okumasına izin vermiyor. Kadınların çalışmasına da… Kadın, yanında aileden bir erkek olmadan evden dahi çıkamıyor. Taşlanarak öldürülüyor, kırbaçlanarak cezalandırılıyor. Taliban’la aynı olduğunu söyleyenler… Sizi kadınlar gönderecek!”

“ÖYLE Mİ ERDOĞAN?”

Taliban’ın, sokak ortasında bir kadını kırbaçladığı anların görüntülerini de paylaşan Kaya, “Türkiye’nin Taliban’la ters bir yanı yok, öyle mi Erdoğan?!” diye sordu.

“TÜRKİYE’NİN TEK ORTAK NOKTASI AKP”

İYİ Parti’li Levent Özeren: “Türkiye’nin Taliban ile tek ortak noktası AKP’dir.”

“BİZ ATATÜRK’ÜN HEDEFLERİNE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: “21. yüzyılda iktidarın Türkiye’yi getirdiği nokta: İhvan, IŞİD, El Nusra ve sonunda Taliban. Siz muhalefetteyken biz büyük Atatürk’ün hedeflerine yürümeye devam edeceğiz.”

“O HAYAL, İLK SEÇİMDE SANDIĞA GÖMÜLECEK”

CHP PM üyesi Eren Erdem: “Türkiye’nin Taliban ile ne inanç noktasında, ne başka bir konuda tek bir ortak noktası yoktur, olamaz, olmayacaktır. Birileri Taliban güzellemeleriyle; bize reva gördüğü geleceği tarif ediyor… Ama o hayal, ilk seçimde sandığa gömülecek!”

“İNANCIMIZLA ÇOK TERS YANI VAR”

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat: “Sizi bilmem ama bizim inancımızla çok ters yanı var.”