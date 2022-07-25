Erdoğan’ın yeni ekonomi modeli: Sabır

Üç ay önce “Bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde ekonomiyle ilgili değerlendirmelerinde daha çok “Milletimden biraz daha sabır ve milli mücadeleye destek bekliyoruz” demeye başladı. İşte Erdoğan’ın ‘sabır’ serüveni…

Sozcu.com.tr

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım 2021’de katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada Türkiye’nin ‘yeni ekonomi modeline’ geçtiğini ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz vererek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz” demişti.

Ancak uygulanan program ile ekonomide tüm dengeler alt üst oldu. Enflasyon canavarı günden güne büyürken, hayat pahalılığından şikayet edenlerin sayısı da arttı.

Mayıs ayının başında bu durum için “Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik, karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükür edeceğiz, sonra daha iyisi, daha güzeli için çalışacağız” diyen Erdoğan, bahar ayları ile birlikte vatandaşa sabırlı olma çağrısı yapmaya başladı.

Yaz ayları birlikte işlerin düzeleceğini söyleyen Erdoğan, “Türkiye bu yaz itibarıyla hem uluslararası alanda gücünü ve itibarını artırmış hem de içeride hayat pahalılığıyla mücadelesinde mesafe kat etmiş olarak yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır” beklentisini paylaştı.

Ancak bu beklenti de gerçekleşmedi ve Erdoğan son günlerde daha sık “sabır” demeye başladı. İşte AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı’nın “sabır” yolculuğu:

‘SABIRLA YOLA DEVAM ETMEKTE FAYDA VAR’ DİYE BAŞLADI

24 ARALIK 2021: Kur düzeyi, serbest piyasa işleyişi içerisinde olması gereken seviyeye kendisi zaten gelecektir. Benim her zaman bir ifadem var, ‘Para yatağında akar’, buna dikkat etmemiz lazım. Ve bu yatağını da şimdi buluyor, buldu, daha iyi olacak, acele etmiyoruz. Bir ara biliyorsunuz 10’un da altına düştü, şu anda 11 civarında zannediyorum. Bu istikrarlı şekilde gerek Maliye, Hazine gerekse Merkez Bankamızın dayanışmasıyla ve bizlerin de katkılarıyla, bütün istişare kurullarımızla bunu yerli yerine oturtacağız. Şöyle sabırla yola devam etmekte fayda var.

‘SOĞUKKANLI OLUN’

9 MART 2022: Ekonomide yaşanan dalgalanmaların günlük hayatımızda yol açtığı sonuçların geçici olduğuna, yarınların nice güzel müjdelerle bizi beklediğine yürekten inanıyoruz. Sadece buna inanmakla kalmıyor, gereken her türlü hazırlığı yapıyor, her türlü adımı atıyoruz. Milletimden sabırlı olmalarını, soğukkanlı davranmalarını, sağduyuyu elden bırakmamalarını, bize güvenmeye devam etmelerini istiyoruz.

‘MİLLETİMİZ SADECE SABIRLI OLSUN’

28 MART 2022: Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak bir programı uyguluyoruz. Sıkıntılarımız geçici ama unutmayın kazanımlarımız bakidir. Umudumuz canlı, geleceğimiz aydınlıktır. Ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl başaracağımızı ve sonuçta ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz. Milletimizden sadece sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyoruz.

‘İŞİMİZ DAHA DA KOLAYLAŞACAK’

2 NİSAN 2022: Baharın gelmesiyle işimizin daha da kolaylaşacağını umuyorum. Tarım, turizm ve inşaat sektörlerindeki hareketlenme, istihdamı olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye bu yaz itibarıyla hem uluslararası alanda gücünü ve itibarını artırmış hem de içeride hayat pahalılığıyla mücadelesinde mesafe kat etmiş olarak yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimden sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyorum. Birbirimize daha çok güveneceğiz ve Allah’ın izniyle 2023’te ülkemizi dünyada bambaşka bir yere taşıyacağız.

‘SABIRLA KORUK HELVA OLUR’

6 NİSAN 2022: Şimdi yeni safhaya geçiyoruz. Hedefimiz insanlarımızın fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak. Allah’ın izniyle hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız. Eskiler ‘Sabırla koruk helva olur.’ derler. Biz de milletimizle birlikte sabredecek, azmedecek, mücadele edecek ve mutlaka neticeye ulaşacağız.

‘BİRAZ DAHA SABIR TALEP EDİYORUM’

8 TEMMUZ 2022: Kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanların günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe elimizdeki imkanların ve kat edilen mesafenin önemi daha iyi anlaşılacak. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum.

‘SABIR VE GÜÇLÜ DESTEK İSTİYORUM’

22 TEMMUZ 2022: Hükümet olarak ülke ekonomisine zarar verme pahasına günlük kazanç peşinde koşanları yakından takip ediyoruz. Milletimizin geleceğine balta vuran bu gözü doymazların hesaplarını ellerini tutuşturmakta kararlıyız. Milletimden biraz daha sabır ve verdiğimiz mücadeleye daha güçlü destek bekliyorum.

‘CADDELERİN HALİNİ GÖRMEDİNİZ Mİ?’

23 TEMMUZ 2022: Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Yılbaşında tabloyu yeniden değerlendirecek, gerekeni tekrar yapacağız. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Allah aşkına şu Kurban Bayramı’nda caddelerin halini görmediniz mi? Otomobillerden geçilmiyordu. Nakliye tırlarından geçilmiyordu. Bu bir şeyi gösteriyor Türkiye’nin ekonomideki hareketliliğini, bereketini gösteriyor.

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