“Erdoğan’ın yetkisi yok…” 21 Ocak 2022 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

Kadına şiddete hayır… 21 Ocak 2022 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber Öne Çıkan Haberler yayında hemen izle!

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Günün en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini bulabileceğiniz; güvenilir, tarafsız ve kaliteli haberin adresi FOX Ana Haber; deneyimli gazeteci Selçuk Tepeli’nin sunumuyla izleyicileriyle buluşuyor. Sıradanlaşmış bültenlerden çok daha farklı, interaktif bir sunum ile izleyiciye aktarılan FOX Ana Haber, her gün 19.00’da FOX’ta!

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