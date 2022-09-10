Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinin ‘dilek ağacını’ yaktılar

Elinde yanıcı maddeyle gelen iki kişi, cemevinin bahçesindeki sembol ‘dilek ağacını’ yaktı. Yakalanan kişiler, “İnancımıza ters bir şey. Canımız sıkıldığı için yaktık” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın geçen ay ziyaret ettiği Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Cemevi ve türbesinin bahçesinde bulunan ‘dilek ağacı’ iki kişi tarafından üzerine yanıcı madde dökülüp yakıldı. Ağacı yakan iki kişi, kaçtıkları otomobilin plakasının güvenlik görevlilerince alınmasıyla polis tarafından yakalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oturacağı yerin hemen arkasındaki duvarda bulunan Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli, Hz. Ali’nin yağlı boya resimlerinin üzeri boyayla kapatılmıştı. Çerçeveletilip getirilen resimler bu kez karşı duvara asılmıştı. Bu duruma bazı Alevi dernekleri ve dedeler tarafından tepki gösterilmişti. Cemevi yetkilileri, üzeri kapatılan resimlerin yerine çerçeveli resimlerin asılacağını ve bunun için sipariş verildiğini söyledi.

DİLEK AĞACINA SALDIRI

Cemevi, bu kez bahçesinde bulunan ‘dilek ağacı’nın yakılmasıyla gündeme geldi. Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz, yaşananları SÖZCÜ’ye şöyle anlattı:

“Dilek ağacı geçmişten günümüze aktarılan bir kültür. Bu kültürü sürdürmek için bahçemize ağaç dikmiştik. Gelen vatandaşlardan bazıları ağacın dallarına renkli bezler, ipler bağlıyor, dilekte bulunuyorlardı. Saat 16.00 civarında cemevine 06 ELA 69 plakalı otomobille gelen kişilerden birisi araçtan inip bez bağlama bahanesiyle ağaca yaklaşıp, elinde bulunan yanıcı maddeyi ağaca döküp tutuşturdu. Otomobilde bulunan kişi de ağacın yakılışını fotoğrafladı. Güvenlik görevlileri ve vatandaşlar yanan ağacı söndürmeye çalışırken, ağaç yakan iki kişi de olay yerinden kaçtı. Ancak, plakasını öğrendiğimiz araçla ilgili Emniyet’e ihbarda bulunduk. Birisi Alevi, diğeri ise aşırı dinci olduğu belirtilen kişi yakalandı ve sorguya alındı.”

“CANIM SIKILDI, YAKTIM”

Dilek ağacını yakan kişilerden birisi ifadesinde, “Dilek ağacı ve ona bez bağlanması benim İslam anlayışıma uygun değil. Bu şirktir. Orada dilek ağacı bulunduğunu öğrendiğimde yakmaya karar verdim. Böyle bir ağacın bulunması canımı sıktı. Ben de gereğini yaptım. Hatta yaktıktan sonra iyice yanıp yanmadığını da kontrol ettim” dedi.

Dilek ağacının yakılmasını “Organize bir eylem” olarak değerlendiren Cumhuriyet Savcısı, iki gün gözaltı süresi verdi, bu eylemin kimlerin talimatıyla yapıldığını da araştırmaya başladı. Ankara’da daha önce üç cemevine saldırı olmuştu. Saldırganların Hüseyin Gazi Cemevi’nde de keşif yaptıkları ortaya çıkarılmıştı.

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