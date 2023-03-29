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29 Mart 2023
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Erdoğan’ın ziyareti sonrası konuşan Destici: Seçimi birinci turda kazanacağız

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanı ve  Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi’ne gelişinde, Destici tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü. Ziyaretin ardından kameraların karşısına çıkan Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici açıklamalarda bulundu.

Ziyarette üç ana başlığın konuşulduğunu ifade eden Destici’nin açıklamalarından satır başları:

* Saha çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Bizim çalışmalarımıza göre seçimin cumhurbaşkanlığı ayağını birinci turda kazanacağımızı, parlamento ayağını da çoğunluk sağlayarak geçireceğimizi ilettik.

* 4 siyasi partinin oyu saha çalışmalarımıza göre yüzde 49-50 civarındadır.

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