Erdoğan’la görüşen Merkel, İdlib saldırısını kınadı!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İdlib konusunu değerlendirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Merkel görüşmede, İdlib bölgesinde savaşta ölen Türk askerlerine düzenlenen saldırıyı kınadığını belirtti.

Görüşme ile alakalı Federal Hükümet Basın Enformasyon Bürosu tarafından yapılanan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şansölye Merkel’in, yerinden edilmiş insanların insani durumuna da bakılarak İdlib’deki mevcut durumu ve olayları ele aldıkları bildirildi.

Her iki liderin bir an önce ateşkesi kabul etmenin ve gerekli siyasi görüşmeleri mümkün olan en kısa sürede başlatmanın acil olduğu konusunda hem fikir oldukları belirtildi.

Açıklamada Şansölye Merkel, Türk askerlerine acımasız saldırıları kınarken, Suriye rejimi ve destekçilerinin saldırgan operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulundu. Şansölye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Alman hükümetinin İdlib’deki yerlerinden edilmiş insanlara insani destek sağlama konusundaki dayanışma içinde olduklarını yineledikleri bildirildi.

“TÜM TARAFLARLA TARTIŞIYORUZ”

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerine düzenlenen saldırılar hakkında açıklamada bulundu. Maas açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Suriye rejiminin ve kuzey Suriye’deki Rus müttefiklerinin sürekli saldırılarını kınıyoruz. Dün gece yaşanan olaylar, daha fazla askeri tırmanış tehlikesi olduğunu gösteriyor. Türk müttefiklerimizin yanında olduğumuzu bildirir, yaralılara şifalar diliyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyoruz.

* Zamanımız tükeniyor, İdlib için siyasi görüşmelere yol açan insani bir ateşkese ihtiyacımız var. Bunun için tüm taraflarla tartışıyoruz. İnisiyatifimizde, BM Güvenlik Konseyi bugünkü durumu görüşmek üzere bugün özel bir oturum yaparak konuyu ele alacağız. (İHA)

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