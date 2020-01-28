Erdoğan’la Trump Libya Konusunu Görüştü

ABD Başkanı Donalp Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle taziyelerini ilettiği telefon konuşmasında Libya’daki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Trump’ın Erdoğan’ı telefonla aradığı ve Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini ilettiği kaydedildi. Trump’ın Türkiye’nin yanında olduğunu ifade ettiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, iki lider, Libya başta olmak üzere bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu. Bu bağlamda, Suriye’deki gelişmeler ve İdlip de değerlendirildi.