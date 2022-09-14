Erdoğan’lı video paylaşanlar hakkında cumhurbaşkanına hakaretten soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olduğu TikTok videolarıyla ilgili Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Fırat FISTIK

TikTok uygulamasında kullanıcılar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olduğu yeni bir video akımı başlattı. Kullanıcılar, Erdoğan’ın görüntüsünün ve sesinin yer aldığı videoları birkaç gündür paylaşıyordu.

Videolarda para sayan kişiler bir anda Erdoğan’ın “Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın, altınları çıkarın” cümleleriyle birlikte arkalarında görüntüsü belirince, paralarını sakladığı videolar viral oldu.

VİDEOYU PAYLAŞANLAR TESPİT EDİLECEK

Binlerce kişi bu videoları paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoyu çeken ve paylaşanlarla ilgili Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kolluk birimlerine de videoları çekenler ve paylaşanların tespit edilmesi için talimat verildi.

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