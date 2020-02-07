Erektil disfonksiyon neden oluşur, tedavi yöntemleri nelerdir?

Erektil disfonksiyon halk arasında iktidarsızlık olarak ta isimlendirilmektedir. Sebeplerine baktığımız zaman damarlarla ilgili faktörler, sinirlerle ilgili faktörler, hormonlarla ilgili faktörler, penisin yapısıyla ilgili problemleri sıralayabiliriz. Tedavinin başında yaşam tarzı değişikleri, zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmak, stresle mücadele, düzenli egzersiz işin temelini oluşturmaktadır. Bunun yanında ağızdan alınan ilaç tedavileri de mevcuttur.