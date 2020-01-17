Eren Derdiyok resmen Pakhtakor’da

Galatasaray’dan transfer olduğu İzmir ekibinde sezonun ilk yarısında 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 9 maçta forma şansı bulan 31 yaşındaki forvet, teknik direktör Şota Arveladze’nin çalıştırdığı Özbek ekibi Pakhtakor ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde daha önce Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasımpaşa ve Galatasaray formalarını giyen Eren, Göztepe’de kupada 3 gol atma başarısı gösterirken, ligde ise gol bulamadı.

Ara transferde Veli Çetin’le yollarını ayırıp Hakan Çinemre’yi Adanaspor’a kiralayan Göztepe, Sanneh’in de kulüp bulmasını istiyor. (DHA)