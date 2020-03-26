Eren Erdem ‘den Flaş Açıklamalar ! AKP İle Dalga Geçti!
Eren Erdem, sosyal medya hesabında dün akşam yayınladığı canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.
AKP ‘nin son dönemdeki açıklamaları ve bir gazetenin Eren Erdem hakkındaki iddialarıyla dalga geçen siyasetçi, izleyenleri güldürdü.
Eren Erdem Kimdir? Eren Erdem Kaç Yaşında? Eren Erdem Nereli?
Eren Erdem, Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.